Freudenstadt Aventszeit beginnt mit buntem Programm

Zur Einstimmung wurde das Lied "Oh Tannenbaum" angestimmt. Der elfjährige Tim Penz begleitete mit seinem Akkordeon und Keyboard die Feier. Neben flotten Weisen stimmte er besinnliche Weihnachtslieder an und unterstützte Liedbeiträge der Senioren. Den Gästen wurden vom Team des Oberlinhauses Kaffee und Kuchen serviert. Lob ging dafür an Hauswirtschaftsleiterin Stefanie Ege und ihre Kollegin Claudia Hermann.

Die DRK-Seniorentanzgruppe unter der Leitung von Margarethe Wetzel-Kies bereicherte das Programm mit einigen Beiträgen. Für die Stadt Freudenstadt begrüßte die Leiterin des Amts für Bildung, Familie und Sport, Petra Weinbrecht, die Senioren. Sie ließ wichtige Ereignisse in der Stadt Revue passieren und dankte den Bürgern für ihr Verständnis bei den andauernden Sanierungsarbeiten in der Innenstadt. Ein Lob ging an das Baubetriebsamt, das trotz Trockenheit und Rekordhitze für einen perfekten Blumenschmuck und ein gepflegtes Stadtbild gesorgt hatte. Ein Dank erhielt der Stadt-Seniorenrat für seine vielfältigen Aktivitäten. Mit dem Gedicht "Der Zauber des Lichts" verabschiedete sich Weinbrecht von den Senioren.

Klangvoller Schluss