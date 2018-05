Freudenstadt Abenteuer auf der arabischen Halbinsel

Mit dem Vortragsthema "MEVA vor Ort – Abenteuer Joint Venture in Dubai" ging Dingler besonders auf die Unternehmensaktivitäten auf der arabischen Halbinsel ein. Das 1970 von Vater Gerhard Dingler gegründete Unternehmen ging 2006 mit dem durch eine indische Familie geführten Unternehmen KHK in Dubai ein Joint Venture ein. Auslöser für diese Kooperation war der Auftrag zur Belieferung der Baustelle des höchsten Gebäudes der Welt – dem Burj Khalifa – mit Schalungs-Systemen für die Herstellung der Decken. Bereits während des Baus des Hochhauses galt es in Zeiten der Weltwirtschaftskrise unterschiedliche Herausforderungen zu meistern.

Weiterer Großauftrag sichert Joint Venture

Das bereits etablierte Joint Venture von MEVA und KHK konnte sich dennoch in der Region behaupten – nicht zuletzt dank eines weiteren Großauftrags im Jahr 2009: den Bau des MushrifTrinkwasserreservoirs. Laut Firmenchef Florian Dingler waren die Jahre 2010 bis 2014 die schwierigsten. Lange und intensive Diskussionen über die künftige Ausrichtung und Führung stellten die Geduld der Haiterbacher auf die Probe und offenbarten auch kulturelle Unterschiede. Mittlerweile arbeiten vor Ort 53 Mitarbeiter, die sich auch den aktuellen Projekten wie den Al Naboodah Twin Towers und dem Museum of the Future widmen.