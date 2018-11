Freudenstadt 40 Zentimeter dicke Stahltür schützt Tresor

"LeseSpaß" ist ein Schulprojekt zur Leseförderung und Medienkompetenz von Grundschülern. Es wird durch den Schwarzwälder Boten in Zusammenarbeit mit der Bezirksvereinigung der Volks- und Raiffeisenbanken des Kreises Freudenstadt sowie dem medienpädagogischen Institut ProMedia Wolff ermöglicht. Mona Dieterle von der Volksbank Horb-Freudenstadt betreut das Projekt und war ebenfalls vor Ort. Bernd Günter, der Geschäftsstellenleiter der Volksbank-Filiale in Mitteltal, hat schon Erfahrung im Umgang mit Kindern. Denn seit rund zehn Jahren kooperiert die Filiale mit den Grundschulen.

An diesem Vormittag öffnete die Zweigstelle exklusiv die Türen für die jungen Zeitungsleser. Bernd Günter und seine Kollegen Dominik Bauer, Tomislava Milanovic und Alissa Klumpp hatten interessante Stationen für die Kinder vorbereitet und erklärten alles rund um das Bankwesen. Spannend wurde es für jede Gruppe, wenn es in den Tresorraum im Erdgeschoss ging. Allein das Öffnen der rund 40 Zentimeter dicken und 3300 Kilogramm schweren Panzertür war eines der Höhepunkte des Bankbesuchs. Die Schließfächer im Tresorraum müssen mit zwei Schlüsseln gleichzeitig geöffnet werden – eine weitere Sicherheitsmaßnahme.

Die Besichtigung der Schließfächer war ebenso spannend wie der Tresorraum, in dem auch die Geldbomben aus dem Nachttresor landeten. "Echt cool", war öfter von den Kindern zu hören, die gespannt den Ausführungen der Mitarbeiter lauschten. Neben dem umfassenden Einblick in das tägliche Bankgeschäft gab es Informationsmaterial zum Nachbearbeiten für den Unterricht. Die Lieferung des Schwarzwälder Boten und des Kinderboten gehört ebenfalls zum Projekt LeseSpaß und komme bei den Kindern gut an, so Lehrerin Sabine Reiser.