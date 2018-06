Freudenstadt 3000 Euro gehen an Hilfsfonds

Der Erlös von 3000 Euro geht in diesem Jahr an die Aktion "Drachen-Ei" der Caritas in Horb. Kinder und Jugendliche aus Familien im Kreis Freudenstadt, deren wirtschaftlicher Hintergrund sonst nicht die Möglichkeit dazu bietet, können, durch Spenden unterstützt, an musischen, sportlichen und kulturellen Angeboten teilnehmen.

Den Scheck übergab die Präsidentin des Serviceclubs Soroptimist International, Club Freudenstadt, Dorothee Buchholz-Schmalz, an Peter Dombrowski, Kuratoriumsmitglied des Hilfsfonds "Drachen-Ei". Der Dank galt allen, die an diesem Erfolg beteiligt waren. Das nächste Konzert wird von den Soroptimistinnen bereits vorbereitet