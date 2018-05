Freudenstadt 29-Jähriger kassiert Bewährung für Schlägerei

Laut Anklageschrift soll der Angeklagte im März 2017 den Bruder seiner ehemaligen Lebensgefährtin mit einem ausziehbaren Schlagstock gefährlich am Jochbein verletzt haben. Dem sei ein Streit vorausgegangen. Außerdem soll der junge Mann in einer Gaststätte den Wirt verletzt haben.

Der Verteidiger räumte die erste Tat seines Mandanten in vollem Umfang ein, während der Tatverlauf im zweiten Fall aus der Sicht des Angeklagten anders gewesen sei. Zunächst sei es zu Sticheleien während eines Dart-Turniers in der Gaststätte gekommen, bei denen der Wirt mit einem Besenstiel auf den Angeklagten eingeschlagen haben soll, der sich daraufhin verteidigte, so die Schilderung des Rechtsanwalts. Es kam zu einem Gerangel auf dem Fußboden.

Der Wirt drückte dem Angeklagten den Hals zu, wurde dann von anderen Gästen weggezerrt, woraufhin der Angeklagte ihm mit beiden Daumen in die Augen drückte. Nach einem privatrechtlichen Verfahren zahlt der Angeklagte deswegen seit November jeden Monat 25 Euro Schmerzensgeld an den Wirt. Alkohol in nicht geringer Menge spielte bei der Tat eine erhebliche Rolle. Der Wirt erteilte dem Angeklagten Hausverbot.