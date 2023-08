Nach einer kreativen Neuorientierung entwickelten die Macher des Zirkus Charles Knie die „derzeit coolste Zirkusshow“, wie es in der Ankündigung heißt. Dabei habe der Branchenprimus die Zielgruppe Familie weiterhin fest im Blick.

Größte transportable Wasserbühne Europas

Die neue Manegenproduktion des Zirkus Charles Knie ist ein mutiger Schritt. Die größte transportable Wasserbühne Europas bildet das Zentrum. Sie wird mit 100 000 Litern Wasser befüllt. 300 Pumpen, unzählige integrierte Lichteffekte und drei hydraulisch ausfahrbare Ebenen, das sind die stolzen technischen Fakten der beeindruckenden Anlage.

Lichtumflutete Fontänen schießen bis zu 15 Meter hoch in die Kuppel des Zeltes. Ausgefeilte pyrotechnische Effekte und eine neue riesige Lichtanlage mit atemberaubender Lasertechnik gehören zu den innovativen Neuerungen.

Der Zirkus beschreitet mit seiner Wassershow neue Wege. Foto: Zirkus Knie

Hochkarätiges 40-köpfiges Ensemble

„Unser 40-köpfiges Ensemble, bestehend aus den besten Artisten, Musikern, Sängerin, Show-Ballett und Zirkus-Comedians, wird von uns einzigartig und mit noch nie dagewesenem technischem Aufwand in Szene gesetzt“, so Direktor Sascha Melnjak, der einen „Rausch aus Sound, Licht, Feuer und Wasser“ verspricht.

Er betont auch: „der Zirkus Charles Knie ist echter Zirkus im besten Sinn und als solcher auch erkennbar. Bei allem Neuem – wir sind Unterhaltung für die ganze Familie. Mit tollen Artisten, wunderbaren Tieren und noch mehr Clowns und Comedy. Eine richtige „Feel-Good Family-Show.“ Man wolle weiterhin einen Spitzenplatz unter Europas Zirkussen einnehmen.

Um diesen Anspruch zu erfüllen, wurde ein internationales Ensemble preisgekrönter Artisten engagiert.

Auf dem Drahtseil

Nervenkitzel, feuchte Hände und maximale Atempause. Die kolumbianische „Truppe Robles“ geht auf´s Ganze. Ohne zusätzliche Sicherung überqueren die Mitglieder dieser derzeit wohl besten Hochseiltruppe das dünne Drahtseil in 10 Metern Höhe. Überspringen, Zwei-Mann-Hoch, Fahrradfahren – noch nicht genug ? Die Sensation: einmalig auf dem Globus - die Pyramide. Alle 7 Mitglieder der Truppe überqueren gleichzeitig das Seil – Weltrekord!

Faszinierende Magie

Die Magic-Show von „Jidinis & the Magic Company“: Seit über 20 Jahren ist Jidinis mit seinen Show-Girls auf der ganzen Welt unterwegs. Das Tivoli in Kopenhagen, Disneyland in Paris oder der Circus Krone in München sind nur einige der vielen Stationen in der Karriere des französischen Illusionisten. Freuen Sie sich auf Jidinis „Chic Unique Magic Show“.

Laura Urunova macht sich den kaum zu bändigenden Lerntrieb ihrer gefiederten Freunde zunutze. Papageien lernen schnell, und sie können die Proben mit Laura immer kaum erwarten. Diese Tiere wollen gefordert werden, dürfen sich nie langweilen. Alle Vögel fliegen frei, und kommen immer wieder zu Laura zurück. Eine in dieser Form einmalige Dressurleistung, die an überraschenden Motiven und tollen Effekten kaum zu überbieten ist, schreibt der Zirkus.

Clown-Star César Dias

Der Verzweiflung einen Namen, dem Scheitern eine Chance – Clown-Comedy-Star César Dias gehört seit vielen Jahren zur absoluten Top-Besetzung unzähliger Varieté- und Zirkusproduktionen. Seine Acts sind Kult, sein „nichts wirklich können“ legendär, doch gerade dafür wird er von seinen Fans frenetisch gefeiert, und wurde natürlich auch auf dem „Internationalen Circusfestival von Monte Carlo“ mit dem höchsten Gewinn, einem der begehrten „Clowns“ ausgezeichnet.

Auch alle weiteren Künstler, Artisten, Clowns und Akrobaten des großen Ensembles sind in der Zirkusszene bekannte und beliebte Gesichter – allesamt preisgekrönt auf vielen hochkarätigen Zirkusfestivals rund um den Globus.

Die Veranstaltungsdaten

Rottweil, Festplatz an der Stadthalle

Donnerstag, 10. August, bis Sonntag, 13. August

Vorstellungen: Samstag um 16 Uhr und 20 Uhr

Sonntag um 11 Uhr und 15 Uhr

Große Familienvorstellung:

Das komplette Programm zum besonderen Einheitspreis von nur

15 Euro (unnummerierte Plätze) und 20 Euro (nummerierte Plätze und Loge)

am Donnerstag, 10. August, um 16 Uhr.

Vorverkauf

Im Online-Shop auf www.zirkus-charles-knie.de,

Volksbank Rottweil eG, Hochbrücktorstraße 27, Rottweil ;

bei allen ReserviX-Vorverkaufsstellen, über das Ticketportal www.reservix.de,

ReserviX-Ticket-Hotline unter Telefon 069/427262-655,

sowie ab 9. August täglich ab 10 Uhr an den Zirkuskassen !

Eintrittspreise

Erwachsene von 25 bis 44 Euro

Kinder von 20 bis 39 Euro

Info + Kartenservice

Tel. 0700 – 599 000 00

oder www.zirkus-charles-knie.de