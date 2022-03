WM 2022 in Katar Teilnehmerfeld die WM nahezu komplett

Die Qualifikation für die Fußball-WM in Katar geht in den Endspurt. Fast alle europäischen Teilnehmer stehen bereits fest, weltweit sind 29 Nationen qualifiziert. Welche Nationen dabei sind, sehen Sie in unserer Übersicht,