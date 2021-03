4 Das Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) öffnet voraussichtlich Ende März. Foto: Dennis Ottink

Museen dürfen in der Region seit dieser Woche wieder öffnen. Je nach 7-Tage-Inzidenz im jeweiligen Landkreis unterscheiden sich jedoch die Rahmenbedingungen. Wir haben bei vier Einrichtungen nachgefragt, wann genau geöffnet wird und ob sich Gäste vorher anmelden müssen.

Oberndorf - Wochenenden voller Langeweile zu Hause? Das ist vorbei - wer Abwechselung sucht, der wird ab sofort beispielsweise in Freudenstadt und Dietingen fündig. Die Saison der Freilichtmuseen in Neuhausen ob Eck und Gutach startet allerdings erst Ende März.

Experimenta in Freudenstadt

Das Erlebnis-Museum, bei dem Experimente selbst ausprobiert werden können, hat wieder seit Donnerstag, 11. März, geöffnet. "Zum einen freuen wir uns, dass wir wieder öffnen", sagt Museumsleiter Balthasar Krause. Zum anderen blicke man aber sorgenvoll auf die bundesweit wieder zunehmenden Corona-Zahlen. Sollte die Inzidenz im Kreis Freudenstadt weiter steigen, müssen sich Gäste vor einem Museumsbesuch anmelden. Derzeit ist das nicht erforderlich. 40 Gäste dürfen aktuell gleichzeitig vor Ort sein.

Ob das Interesse aber überhaupt da ist? Die Museumsbetreiber hoffen auf Familien aus der Region, die Abwechselung suchen. Zwei Haushalte mit maximal fünf Personen dürfen gemäß der geänderten Corona-Verordnung auch zusammen kommen. Indes fallen für die Einrichtung Schwarzwald-Urlauber als Zielgruppe weg. "Wir haben ein großes Problem", sagt Krause diesbezüglich und führt aus: "Es kommen wenige bis gar keine Touristen."

Öffnungszeiten

Das Erlebnis-Museum hat täglich von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Preise

Erwachsene zahlen sechs Euro, Kinder bis drei Jahre haben freien Eintritt. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre zahlen fünf Euro. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder liegt bei 20 Euro (jedes weitere Kind kostet 4,50 Euro).

Corona-Maßnahmen

Neben den üblichen Corona-Regeln (Tragen von medizinischen Masken, Sicherheitsabstand, Nies- und Hustenetikette, Dokumentation von Kontaktdaten) werden im Museum auf Wunsch Einweghandschuhe zur Verfügung gestellt. Die Handschuhe werden kostenlos an der Kasse ausgegeben. Außerdem sollten die Hände vor und nach dem Besuch desinfiziert werden - Spender befinden sich am Eingang.

Weitere Infos

www.experimenta-freudenstadt.de

"Welt der Kristalle" in Dietingen

In dem Mineralien- und Fossilienmuseum können wieder seit Donnerstag, 11. März, meterhohe Riesenkristalle aus der ganzen Welt bestaunt werden. Interessierte müssen sich derzeit wegen der Corona-Inzidenz im Kreis Rottweil vor ihrem Besuch anmelden. 15 Gäste dürfen gleichzeitig da sein. Wenn noch Plätze frei sind, sind auch spontane Besuche möglich. Alexander Müller von der Museumsfamilie freut sich über die Öffnungsmöglichkeit. "Wir sind froh, dass es wieder losgeht. Es ist mal ein Anfang", sagt er.

Öffnungszeiten

Das Museum hat Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Gäste können für ihren Besuch 1,5 Stunden-Zeitfenster buchen. Die Buchungen erfolgen am besten per Telefon unter 0741/26 95 01 10.

Preise

Erwachsene zahlen sechs Euro (ab 17 Jahre), Kinder zwischen fünf und 16 Jahren 3,50 Euro. Der Eintritt für jüngere Kinder ist frei. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder über fünf Jahren kostet 17 Euro.

Corona-Maßnahmen

Neben den üblichen Corona-Regeln (Tragen von medizinischen Masken, Sicherheitsabstand, Nies- und Hustenetikette, Dokumentation von Kontaktdaten) gibt es im Museum ein Wege-Leitsystem.

Weitere Infos

www.welt-der-kristalle.de

Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck

Das Freilichtmuseum will am Samstag, 27. März, in die Saison starten. Interessierte müssen sich wegen der Corona-Inzidenz im Kreis Tuttlingen voraussichtlich im Vorfeld ihres Besuchs anmelden. Ein entsprechendes Buchungs-Tool auf der Homepage des Museums ist derzeit geplant. Es soll aber auch möglich sein, sich noch spontan vor Ort anzumelden. Bis zu 500 Gäste dürfen das weitläufige Gelände des Museums gleichzeitig besuchen. An diese Grenze seien sie im vergangenen Jahr jedoch nie gestoßen, berichtet Museumsleiter Andreas Weiß. Er freut sich über die Lockdown-Lockerungen. "Grundsätzlich ist das gut für die Kultur, dass wieder Vitalität reinkommt." Die Kulturbranche müsse wieder in die Aktivität zurückfinden, ist er überzeugt. Etwas mehr Vorlauf habe er sich dennoch gewünscht, so der Museumsleiter. Derzeit sei es nämlich eine kleine Herausforderung, das Buchungs-Tool für Tickets auf der Website zu implementieren.

Über Ostern wird es in dem Freilichtmuseum indes nicht den "großen Osterspaß" geben, wie ihn Familien in der "vor-Corona-Zeit" erleben durften. Es seien aber viele kleine Mitmachaktionen geplant, bei denen Familien keinen Kontakt mit anderen Gästen hätten, berichtet Weiß.

Öffnungszeiten

Das Museum hat nach Saisonstart Dienstag bis Sonntag immer von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Tickets

Erwachsene ab 17 Jahren zahlen 7,50 Euro (ermäßigt fünf Euro). Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre ist der Eintritt frei.

Corona-Maßnahmen

Neben den üblichen Corona-Regeln (Tragen von medizinischen Masken in den Gebäuden, Sicherheitsabstand, Nies- und Hustenetikette, Dokumentation von Kontaktdaten) gibt es für manche Gebäude des Museums ein Ampel- sowie ein Wege-Leitsystem. Unklar ist bislang, ob auch im Freien eine Maskenpflicht gelten wird.

Weitere Infos

www.freilichtmuseum-neuhausen.de

Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach

Das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach will am Sonntag, 28. März, in die Saison starten. Ob Gäste wegen der Corona-Inzidenz im Ortenaukreis im Vorfeld einen Termin für ihren Museumsbesuch buchen müssen, ist bislang unklar. Das Museum bereitet sich laut Auskunft von Geschäftsführerin Margit Langer auf die Möglichkeit vor. Außerdem werde die Zahl der Besucher, die sich gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten dürfen, beschränkt. Mit Blick auf den Saisonstart erklärt die Geschäftsführerin: "Jetzt freuen wir uns umso mehr, wenn wir mit der Öffnung des Vogtsbauernhofs unseren Besuchern ein Stück Normalität zurückgeben können." Größere Veranstaltungen werden im Vogtsbauernhof vorerst nicht umgesetzt, man plane aber Vorführungen traditionellen Handwerks im Außenbereich sowie Mitmachangebote für Familien mit Teilnehmerbegrenzung.

Öffnungszeiten

Das Museum hat nach Saisonstart täglich zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet. (Im August ist abends eine Stunde länger geöffnet.)

Preise

Erwachsene zahlen zehn Euro (ermäßigt neun Euro). Für Kinder bis fünf Jahre ist der Eintritt frei. Ältere Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre zahlen 5,50 pro Ticket.

Corona-Maßnahmen

Neben den üblichen Corona-Regeln (Tragen von medizinischen Masken in den Gebäuden, Sicherheitsabstand, Nies- und Hustenetikette, Dokumentation von Kontaktdaten) gibt es ein Wege-Leitsystem. Im Außengelände können sich die Gäste frei bewegen.

Weitere Infos

www.vogtsbauernhof.de