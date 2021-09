Freibäder in Balingen

1 Eine Schwimmerin zieht am Donnerstagmorgen im Balinger Freibad fast ganz allein ihre Bahnen. Die Besucherzahlen in den Balinger Freibädern sind in diesem Sommer sehr bescheiden. Foto: Maier

In Verbindung mit Corona hat das miese Sommerwetter in diesem Jahr die Besucherzahlen in den Balinger Freibädern drastisch einbrechen lassen. Die Zahlen sind sogar im Vergleich zum ersten "Corona-Sommer" nochmals deutlich zurückgegangen.

Balingen - So haben nach Angaben der Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung bis Ende August rund 12.000 Schwimmer das Freibad in Balingen besucht. Im vergangenen Jahr, in dem die Zahl der Schwimmer wegen Corona bereits begrenzt war, hatte die Stadt bis Saisonende Mitte September 20 530 zahlende Besucher registriert. Zum Vergleich: Im Sommer davor, 2019, waren es 55.450 Badegäste, 2018 sogar etwas mehr als 60.000.

