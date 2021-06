2 An warmen, sonnigen Tagen zieht es die Sulzer jedes Jahr ins Freibad. (Archivfoto) Foto: Steinmetz

Der Sommer spart nicht mit strahlendem Sonnenschein und heißen Temperaturen. Da ist eine Abkühlung im Freibad genau das Richtige. Das Badevergnügen im Sulzer Susolei ist in dieser Saison zwar mit einigen Einschränkungen verbunden – aber der Spaß ist garantiert.

Sulz - Etwas Geduld muss man schon mitbringen, wenn man dieser Tage das Sulzer Freizeitbad "Susolei" besuchen will. Denn ins Badevergnügen stürzen können sich nur die so genannten "3 Gs" (Genesene, Geimpfte, Getestete) – und die Nachweise müssen beim Einlass durch das Personal kontrolliert werden.

Und auch die Aufnahme der Personalien für die Kontaktnachverfolgung nimmt einiges an Zeit in Anspruch – wobei dies durch den Einsatz der Luca-App seit Freitag nun flotter geht und für mehr Entspannung sorgt. Einchecken können sich die Gäste jetzt ganz einfach, indem sie den QR-Code an der Kasse einscannen. "Das erspart das Ausfüllen des Formulars mit den persönlichen Daten", erklärt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Selbstverständlich sei es weiterhin möglich, sich auch ohne Smartphone zu registrieren, heißt es weiter. Schneller gehe es in der Regel auch für die Gäste mit Dauer- und 10er-Karten.

Verkauft werden derzeit laut Stadtverwaltung neben den Einzeltickets auch Dauerkarten und 10-er Karten. Wichtig sei es, für den Freibadbesuch einen Identifikationsnachweis mitzubringen. Als solcher gelten der Personalausweis, das Handy mit der Luca-App, der Führerschein, die Krankenkassenkarte oder der Schülerausweis.

Testmöglichkeiten vor dem Besuch im Susolei gibt es zum Beispiel in der Stadionhalle. Das Testzentrum ist dort täglich von 13.30 bis 19.30 Uhr geöffnet, das Ergebnis ist dann 24 Stunden gültig.

Filmerlebnis mit Bewirtung

Ein besonderes Highlight ist am Freitag, 25. Juni, im Susolei geplant. Dann wird in Kooperation mit dem "Kinomobil Baden-Württemberg" der Film "Enkel für Anfänger" im Open-Air-Kino gezeigt.

Die Geschichte wird in der Ankündigung wie folgt beschrieben: "Die Rentner Karin, Gerhard und Philippa wollen der Langeweile ihres Alltags entfliehen. Weil sie auf ›typische‹ Senioren-Aktivitäten wie Nordic Walking keine Lust haben, lassen sich die kinder- und enkellosen Karin, Gerhard und Philippa dazu überreden, sich auf der Suche nach neuen Herausforderungen als Leih-Oma und Leih-Opa anzubieten."

Filmbeginn sei um 21.30 Uhr beziehungsweise bei Einbruch der Dunkelheit, Einlass bereits ab 20.30 Uhr. Für das Open-Air-Kino sei der 3G-Nachweis erforderlich. Vor Ort seien ab 19.30 Uhr kostenfreie Testungen möglich.

Die Stadtverwaltung weist allerdings darauf hin, dass die Kinogäste genügend Zeit für die Auswertung des Testes einplanen sollten. Vor Ort könne es zu Wartezeiten kommen. Gesorgt ist laut Mitteilung für die Bewirtung der Kinogäste.

Gutscheine des Kinomobils oder des Landesfamilienpasses werden nicht angenommen. Eine Anmeldung per E-Mail (verkehrsamt@sulz.de) ist erforderlich. Bei schlechtem Wetter findet der Filmabend nicht statt.