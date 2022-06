4 Noch einiges zu tun ist auf der Freibad-Baustelle: Der nun angepeilte Starttermin ist der 22. Juli. Foto: Dold

Schramberg-Tennenbronn - Wer die Baustelle sieht, heißt es nun in einer Pressemitteilung von Stadtwerke-Chef Peter Kälble, kann feststellen, dass die Edelstahlbecken bereits fertig gestellt und gefüllt sind. Der Probebetrieb der Wassertechnik werde in Kürze erfolgen. "Allerdings wurde im Zuge der intensiven Bauarbeiten die bereits montierte Kinderrutsche beschädigt. Mit der terminlichen Verschiebung kann nun sichergestellt werden, dass diese ordnungsgemäß repariert wird und ab dem 22. Juli auch tatsächlich genutzt werden kann." Zudem seien die Arbeiten an den Außenanlagen sehr zeitkritisch gewesen. Erst Anfang Mai haben die Stadtwerke, nachdem sie lange an dem 3. Juni als Starttermin festgehalten hatten, die Verzögerung bis zum 8. Juli kommuniziert. Nun geht es noch einmal zwei Wochen länger.

Peter Kälble, Chef der Stadtwerke, die die Sanierung und Modernisierung des Freibads im Auftrag der Stadt umsetzen: "Zunächst einmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass wir zum zweiten Mal eine Verschiebung der Eröffnung vorsehen müssen. Ich weiß, dass viele sehnsüchtig auf die Eröffnung warten und muss noch mal um Geduld bitten. Der 22. Juli steht jetzt auf sicheren Füßen."

"Weitere Lieferverzögerungen"

Uwe Keppler vom Büro Schick GmbH, das für die Bauleitung und den Bauzeitenplan verantwortlich ist: "Wir mussten weitere Lieferverzögerungen bei den Betonmauerscheiben zur Kenntnis nehmen. Das war über zusätzlichen Personaleinsatz nicht zu kompensieren, da zusätzliche Fachkräfte am Markt kurzfristig nicht verfügbar sind. Es macht uns leider nicht zufriedener zu wissen, dass es bei anderen Freibadprojekten auch aus unterschiedlichsten Gründen zu Verzögerungen bei der Eröffnung kommt."

Rollrasen bestellt

Bernd Biederstädt vom Büro Klotz und Partner (Projektsteurer): "Uns war wichtig, dass wir die Pflasterarbeiten an den Beckenumgängen auch fertiggestellt bekommen, sonst hätte mit der Eröffnung kein ordentlicher Badebetrieb stattfinden können. Um wesentliche Bereiche der Freianlagen noch rechtzeitig vor Beginn des Badebetriebs zu begrünen, sind zudem bereits 1200 Quadratmeter Rollrasen bestellt worden. Damit kann der Badebetrieb starten."

"Sommerferien mitnehmen"

Bäderbetriebsleiter Joachim Ragg bereitet sich mit seinem Team bereits intensiv auf den Start in die Freibadsaison vor: "Wir freunden uns gerade mit der aufwendigen Wasseraufbereitungstechnik an, damit wir zum Start mit der Technik vertraut sind. Natürlich ist es bedauerlich, dass wir jetzt noch mal zwei Wochen später eröffnen. Die kompletten Sommerferien können wir jedoch auf jeden Fall mitnehmen."

Wie bereits im Mai von den Stadtwerken mitgeteilt, werden die Pflanzarbeiten und der Wegebau in den äußeren Bereichen des Freibads noch längere Zeit in Anspruch nehmen, sodass in der ersten Saison noch nicht das komplette Gelände zur Verfügung stehen wird. Die Stadtwerke informieren zudem, dass das Hallenbad wegen der späteren Öffnung des Freibads bis einschließlich Sonntag, 24. Juli geöffnet bleiben wird.

