Petra Linder und Co. drücken dem deutschen Team die Daumen

1 Hoffnungsträgerinnen: die deutsche Nationalmannschaft beim letzten Vorbereitungsspiel gegen Sambia Foto: Eibner-Pressefoto/Roger Buerke/Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Am Donnerstag beginnt die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland. Die Expertinnen der Region drücken die Daumen – auch aus regionalen Gründen.









Es war aus DFB-Sicht bisher ein wenig erfolgreicher Sommer: Die Mannschaft von Hansi Flick kommt einfach nicht in Fahrt – zudem scheiterte auch die U21, auf die in der Vergangenheit so oft Verlass war, bei der Europameisterschaft krachend. Die U19 qualifizierte sich erst gar nicht für die Endrunde. Glänzen konnte einzig die U17-Mannschaft, welche sich bei der EM den Titel holte. Die Chance, das Gesamtbild nachhaltig zu verändern, hat bei der anstehenden Weltmeisterschaft die Frauen-Nationalmannschaft.