Zeugen hatten beobachtet, wie ein Mann in Marbach eine Frau in sein Auto zerrt. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein.

In Eppingen (Landkreis Heilbronn) hat es Mittwochnacht einen SEK-Einsatz gegeben. Ein 45-Jähriger aus dem Raum Rastatt hatte gegen 1.30 Uhr seine ehemalige Lebensgefährtin in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) entführt. Zeugenaussagen zufolge soll er die 28-Jährige in sein Auto gezerrt haben und mit ihr davongefahren sein. Da die Möglichkeit bestand, dass sich die Frau in Gefahr befindet, wurde von der Polizei umgehend eine Fahndung eingeleitet.

Das Fahrzeug wurde nahe einer Asylunterkunft entdeckt

Das Fahrzeug des 45-Jährigen wurde schließlich nahe einer Flüchtlingsunterkunft im Eppinger Ortsteil Adelshofen entdeckt. Zur Vorbereitung eventueller Zugriffsmaßnahmen wurde auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzugezogen. Letzten Endes ließ sich der 45-Jährige aber widerstandslos vor dem Gebäude festnehmen. Die 28-Jährige war unverletzt ebenfalls vor Ort. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.