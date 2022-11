1 Der Bau mit Pultdach zwischen der Sparkasse und dem "Lindenhof" beherbergte das Reisebüro Schweizer. Jetzt steht er leer. Foto: Schülke

Das Reiseunternehmen Schweizer verabschiedet sich aus Horb und schließt sein Reisebüro. Wie die leeren Räumlichkeiten gefüllt werden, steht bis dato noch aus – eine Idee ist jedoch bereits im Raum.















Horb - Das Reisebüro Schweizer am Bahnhofsareal in Horb hat zu. Geschäftsführer Franz Schweizer bestätigt: "Ja, wir haben geschlossen."

Die Entscheidung sei aus mehreren Faktoren getroffen worden. Auch die Corona-Pandemie sei an dieser nicht unschuldig gewesen. Diese habe nämlich einen Strukturwandel herbeigeführt: "Die Leute ziehen es mittlerweile vor, ihre Reisen direkt online oder am Telefon zu buchen, anstatt selbst vorbeizukommen", so der Geschäftsführer der Reiseunternehmens. Personalverlust sowie zu hohe Mietkosten seien dann der Genickbruch für die Reisebüro-Filiale in Horb gewesen.

Leere Räumlichkeiten ein Stadtmarketingbüro?

Nun gibt es einen Antrag an Oberbürgermeister Peter Rosenberger und die Gemeinderatsmitglieder der Bürger im Mittelpunkt (BiM), der unserer Redaktion vorliegt. Die Idee: Die leeren Räumlichkeiten als zukünftiges Stadtmarketingbüro anzumieten oder zu erwerben, um dort das Stadtmarketing anzusiedeln.

So steht es im Antrag begründet; "Die zentrale Lage des Gebäudes am Bahnhofsareal in Horb ist ideal, um möglichst viele Besucher in unserer Stadt willkommen zu heißen. Ob mit dem Rad, per Bahn oder auch mit dem Auto: Das Gebäude und der umgebende Platz bietet für alle eine leichte Zugänglichkeit. Als erste Anlaufstelle für den Fremdenverkehr sehen wir in dem Reisebüro-Gebäude ein weitaus größeres Potenzial als es das derzeit genutzte Gebäude an der Mühlener Straße hat."

Schweizer weiterhin in Waldachtal und Nagold

Für Franz Schweizer ändert sich durch diesen Antrag wohl nichts – seine beiden verbliebenen Reisebüros in Waldachtal und Nagold bleiben bestehen. "In Waldachtal gehören uns die Räumlichkeiten. Die angemieteten Räumlichkeiten von der Kreissparkasse in Horb wurden einfach zu teuer." Eine positive Nachricht hat er noch: Alle Mitarbeiter aus Horb wurden übernommen und stehen den Kunden in Waldachtal und Nagold weiter zur Verfügung.

Ob dem Antrag der BiM stattgegeben wird und wie ein mögliches Stadtmarketing-Büro dort aussehen könnte, darüber ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts bekannt.

Info: Über die BiM

Die Bürger im Mittelpunkt haben mit Thomas Bauer, Karin Fluhrer, Simon Jung und Christina Nuss vier Sitze im Gemeinderat und bestehen insgesamt aus 24 Mitglieder. Ihre Ziele sind die nachhaltige Zukunftssicherung Horb, das Stärken der Horber Teilorte, doch vor allem die stärkere Einbindung des Bürgerwillens in politische Entscheidungsprozesse und eine verbesserte Lebensqualität der Horber Bürger. Mehr zu BiM gibt es auf ihrer Internetseite unter www.buergerimmittelpunkt.de.