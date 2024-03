#Calw: Die Stadt zeigt sich an zwei Orten „instagrammable“

1 Ein drehbarer Bilderrahmen setzt Menschen und die Fachwerkkulisse auf dem Calwer Marktplatz in Szene. Foto: Pauline Szyltowski

Auf dem Markt und in luftiger Höhe am Gimpelstein stehen seit Freitag zwei neueFoto-Spots.









Vergangene Aktionen, wie die überdimensionalen Valentinstagsherzen, so weiß Citymanagerin Johanna Klug, seien von den Menschen gut angenommen worden. Und so entstand die Idee, feste Fotospots in Calw zu installieren.