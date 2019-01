Fluorn-Winzeln Zwei Ebenen für mehr Platz

Fluorn-Winzeln. Das Thema Ausbau der Kinderkrippe im Kindergarten Winzeln nahm einen Großteil der Sitzungszeit ein. Die Verwaltung hatte drei Architekturbüros eingeladen, um sich und ihre Arbeit vorzustellen. Aufgrund des steigenden Betreuungsbedarfs für Kinder unter drei Jahren wurde dem Ausbau einer zweiten Kinderkrippengruppe im Gemeinderat bereits zugestimmt. Vorgesehen sei dafür das Gebäude Rathausstraße 6, so die Verwaltung. Zur Abstimmung hätten bereits Termine mit dem KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales), der UKBW (Unfallkasse Baden-Württemberg) und dem Gesundheitsamt stattgefunden. Auch die Kindergartenleitung und die Erzieherinnen seien ins Projekt involviert.

Carmen Dieterle von der Kindergartenleitung nahm an der Sitzung teil und schilderte später ihre Eindrücke von den vorgestellten Entwürfen. Was Dieterle schon in nichtöffentlicher Sitzung mit dem Kindergartenausschuss betont hatte, sei die Wichtigkeit der Zusammenarbeit beider Kindergruppen. Dies wurde auch in den vorgestellten Entwürfen so hervorgehoben.

Als erstes stellte Architektin Gerhild Hamberger vom Büro Hamberger und Haisch ihre Entwürfe vor. Hamberger bezog sich als Referenz auf das Kinder- und Ärztehaus in Dornhan und die dortige Erweiterung des Kindergartens. Für den Kindergartenausbau in Winzeln könne sie sich eine Ausweitung auf zwei Ebenen vorstellen, um mehr Platz zu schaffen. Dabei könne der Kindergarten und die Krippen auf unterschiedlichen Ebenen untergebracht werden. Die beiden Krippen sollten jedoch auf der gleichen Ebene sein. Auch der zweite Architekt, Steffen Halder aus Villingen-Schwenningen, stellte seine Eindrücke von der Besichtigung der Räumlichkeiten vor. Er hatte unter anderem auch Entwürfe für die Gestaltung des Außenbereichs gemacht.