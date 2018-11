Fluorn-Winzeln Unechte Teilortswahl gekippt

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stand die Überprüfung der Sitzverteilung und die unechte Teilortswahl auf der Tagesordnung. Vor jeder Kommunalwahl muss entschieden werden, ob dieses Instrument aus Zeiten der Gemeindereform noch notwendig ist. In diesem hatten sich die Gemeinderäte besonders intensiv diskutiert. Vor der ersten Novembersitzung war eine Referentin zu Gast, deren Expertise in Sachen unechte Teilortswahl landesweit geschätzt und nachgefragt wird. "Sehr gut" sei dieser Input gewesen, war danach zu hören, und wichtig für die Entscheidung, die nun am vergangenen Dienstag anstand.

Nach der aktuellen Hauptsatzung der Gemeinde wird der Gemeinderat in unechter Teilortswahl gewählt. Die Zahl der Gemeinderäte wurde auf 14 festgelegt, wobei jeder der beiden Ortsteile sieben Gemeinderäte hat. Maßgeblich für die Sitzverteilung ist die vom Statistischen Landesamt festgestellte Einwohnerzahl am 30. September des zweitvorangegangenen Jahres. Für die Gemeinderatswahl 2019 wäre dies der 30. September 2017. Für dieses Datum weist das Statistische Landesamt für die Gemeinde Fluorn-Winzeln eine Einwohnerzahl von 3057 aus, wie aus der Sitzungsvorlage hervor geht. Auf den Ortsteil Fluorn entfallen dabei 1378 Einwohner, also 45 Prozent der Gesamteinwohnerzahl. Auf den Ortsteil Winzeln entfallen 55 Prozent der Einwohnerzahl, nämlich 1684 Einwohner.

Wohnbezirke sind ähnlich groß