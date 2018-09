Fluorn-Winzeln Schützen blicken auf 50 Jahre

Fluorn-Winzeln. Nach einem kurzen Ständerling richtete Vorsitzender Jürgen Schmid einige Worte an die Versammlung, in denen er die neu gestalteten Räumlichkeiten der Schützen in Fluorn hervorhob. Doch stand der Verein nicht immer gut da: 2012 wurde sogar eine Sitzung einberufen, um über die Auflösung des Vereins zu beraten. Diese konnte jedoch verhindert werden, und Jürgen Schmid brachte ein neues Konzept zuwege, so dass es bald wieder bergauf ging.

Waren es 1993 beim 25-jährigen Jubiläum noch 52 Mitglieder, so sind es heute stolze 132. Der Altersdurchschnitt von 41 Jahren entspricht dem Bundesdurchschnitt. Dabei fungiere die Homepage der Schützen als Aushängeschild – ebenso die Neuerungen am Gebäude. Auch waffentechnisch sind die Schützen bestens ausgerüstet; der Bogenstand wird demnächst auch noch renoviert. Ein besonderes Augenmerk gilt es, so Oberschützenmeister Schmid, auf die Jugendarbeit zu richten. Einen allgemeinen Dank an alle, die den Verein, in welcher Form auch immer, unterstützten, sprach Schmid ebenfalls aus.

Bürgermeister Bernhard Tjaden überbrachte Grußworte der Gemeinde und des Gemeinderats. Er freue sich über die Integration des Vereins in der Doppelgemeinde – und nicht zuletzt dankte er den Gründungsmitgliedern, die seinerzeit den Schützenverein aufbauten. Es sind dies Werner und Berta Huß – die beiden letzten noch lebenden Gründungsmitglieder waren an diesem Abend anwesend. Tjaden versäumte es nicht, im Namen der Gemeinde den Schützen eine Gratifikation zu überreichen.