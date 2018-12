Fluorn-Winzeln Mit Tjaden auf Reise durch Gemeinde

Fluorn-Winzeln. Den Auftakt machte der Kindergarten mit Tanz und Gesang zu den vier Jahreszeiten, bevor Bernhard Tjaden die Gäste auf eine fiktive Reise durch die Doppelgemeinde mitnahm. Da gab es in der neuen Mehrzweckhalle bei einem Streifzug durch Fluorn und Winzeln allerlei Neuerungen zu entdecken: Die 2016 eingeweihte Halle, der gut frequentierte 45. Silvesterlauf, aber auch Modell-eisenbahn- und Krippenausstellung fanden Erwähnung in Tjadens Ansprache. Bei seinem verbalen Streifzug wurde auch auf Straßenbau-Projekte hingewiesen, beispielsweise auf die Rötenberger Straße mit neuer Querungshilfe und die Optimierung des Kreisverkehrs im Zuge des Kronen-Gebäude-Abrisses. Auch dass das Arztehepaar in Fluorn Wohnung finden konnte, wurde thematisiert; dass seniorengerechtes Wohnen und ein ärztliches Behandlungszimmer in Planung sind ebenfalls. Auch zum dritten "Narrensamschtig" hatte Tjaden etwas zu sagen, bevor er die Senioren bei seiner "Reise" zur Auhalde führte, wo Bauplätze erschlossen wurden. Dass 150 Jahre Feuerwehr in Winzeln Grund genug sind, auf das Jubiläum mit großem Festakt hinzuweisen, versteht sich von selbst. Der große Wunsch vieler nach einer Sicherung der Eigenwasserversorgung sei mit der grundlegenden Erneuerung der Technik des Wasserwerks in Erfüllung gegangen. Und Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm sollen beim Restaurieren der Alten Kirche in Winzeln helfen. Auch das Jägerhäusle sei in gelungenerweise modernisiert werden. Auf die "weihnachtsmannfreie Zone" wurde ebenfalls hingewiesen. Freuen dürfen sich die Bürger Winzelns, denn ihre Kirche St. Mauritius hat den amtlich vermessenen höchsten Dorfkirchturm Baden-Württembergs. Ebenso oblag es Tjaden, mit Karin Armbruster und Larissa Poeppel auf zwei neue Gesichter im Rathaus hinzuweisen. 2019 stehe auch die Sanierung der Winzler Halle an, aber auch der Neubau des Gemeinschaftsraumes fürs altersgerechte Wohnen und der Ausbau diverser Straßen sei gefragt. Einen direkten Ansprechpartner haben die Senioren neuerdings mit der Seniorenbeauftragten Gabriele Schneider, die im Rathaus Oberndorf arbeitet und für alle Belange Sprechzeiten in der Fluorn-Winzelner Gemeindeverwaltung anbietet.

Im Anschluss an Tjadens "Reise" erklangen die Stimmen des Männergesangsvereins Frohsinn, die, teils mehrstimmig, Lieder zur Vorweihnachtszeit auch in schwäbischer Mundart zum Besten gaben.

Danach verlas Tjaden eine Weihnachtsgeschichte mit dem Titel "Glauben Sie an Engel" aus dem Württembergischen Gemeindeblatt anno 1983, die zum Nachdenken angeregt haben dürfte. Es geht um einen Zugreisenden, der versehentlich zu früh aus der Bahn steigt, sich verirrt, dann aber gefunden wird von jemanden, der Suizidgedanken hegt und durch den Verirrten neuen Lebensmut fasst.