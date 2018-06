Fluorn-Winzeln Ministranten zeigen Flagge

Anschließend ging es bei bestem Wetter zum Altar der Schönstattfrauen auf dem Schwanenplatz. Beim Lindenkreuz im Schatten der imposanten Linde hatten die Ministranten ihren Altar gestaltet. Sie hatten sich als Thema die Weltmeisterschaft ausgesucht. Daher zierten verschiedene Flaggen ihren Altar.

Daraufhin ging es zurück zur Kirche, wo im Anschluss an die Prozession zunächst unter dem riesigen Fallschirm das 22. Kirchplatzfest gefeiert wurde. Zum Frühschoppen und über die Mittagszeit spielte der Musikverein auf. Am Nachmittag sollte das Akkordeonorchester Fluorn-Winzeln die Gäste musikalisch unterhalten, was aufgrund von Regenschauern aber ausfiel.

In der Regenpause wurden die Gäste im Gemeindehaus Quelle bewirtet, und als sich die Sonne wieder zeigte, ging es im Freien weiter.