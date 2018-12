Fluorn-Winzeln Konzertante Blasmusik auf hohem Niveau

Das dritte Stück der Jugendkapelle hatte den Titel "Queen’s Park Melody" und wurde geschrieben von Jacob de Haan. Es ist geprägt von persönlichen Erlebnissen des Komponisten und vereint Rock und Pop zu einem sympathischen Orchesterwerk. Mit "Lady Gaga in Concert" im Arrangement von Sean O‘Loughlin gingen die jungen Musiker dann vollständig zum Genre des Pops über. Sie präsentierten dem begeisterten Publikum gekonnt vier elegant verwobene Stücke der Popikone Lady Gaga, und zeigten so, dass sie ein würdiger Konzertpartner für das Weihnachtskonzert sind.

Als Zugabe spielte das gemeinsame Jugendorchester schließlich noch den Marsch "Blond and Swedish" von Luigi di Ghisallo und läutete damit die Pause ein.

Nach der Pause kamen die rund 90 Musiker der Hauptkapelle, ebenfalls unter der Leitung von Elias Zuckschwert, auf die Bühne. Dirigent Zuckschwert hatte das diesjährige Konzertprogramm unter den Titel "Das Heilige Land" gestellt, denn diese Region inspirierte mit ihrer bedeutenden und wechselvollen Geschichte zahlreiche Komponisten, Librettisten und Drehbuchautoren. Und so führte das Eröffnungsstück "Nabucco" von Guiseppe Verdi, dem Meister der Opernkomposition, in einem Arrangement von Francesco Cesarini perfekt in das Thema ein. Denn die Oper Nabucco handelt vom Streben des jüdischen Volkes nach Freiheit.

"Praise Jerusalem!" von Alfred Reed bildete den unumstrittenen Höhepunkt des Konzertes. In diesem Monumentalwerk verarbeitete der Komponist ein armenisches Osterlied aus dem siebten Jahrhundert in fünf Variationen und schließt mit einem grandiosen Finale. Die Musiker meisterten dieses anspruchsvolle Stück der Höchststufe mit Bravour. Nach diesem eindrucksvollen Stück folgte mit "Klezmer Classics" von Johan de Meij ein Werk, das mit eingängigen Melodien und flotten Rhythmen überzeugen konnte. Klezmermusik ist die traditionelle Instrumentalmusik des Judentums. Für dieses Stück hatte sich der Musikverein mit Mareen Kaupp eine professionelle Akkordeonspielerin ins Orchester geholt. Doch nicht nur das Akkordeon hatte anspruchsvolle Solopassagen, auch Kornett, Klarinetten, Oboe und Sopransaxofon konnten bei ihren Solostellen brillieren.

Der letzte Programmpunkt des Hauptorchesters war schließlich "Highlights from Exodus" in einem Arrangement von Alfred Reed. Dieses Stück ist eine Bearbeitung der Filmmusik der Spielfilms Exodus, der die Gründung des Saates Israel thematisiert. An dieser Stelle verabschiedete sich Florian Jauch im Namen des Musikvereins und bedankte sich bei allen Akteuren des Abends.

Das begeisterte Publikum forderte jedoch auch vom Hauptorchester eine Zugabe, und so dirigierte Elias Zuckschwert den "Herzegowina Marsch" von Julius Fucik. Mit "Paraphrase über Tochter Zion", in dem das bekannte Adventslied "Tochter Zion" in verschiedenen Variationen verarbeitet wird, verabschiedete sich der Musikverein Winzeln von seinem Publikum und schlug noch einmal den Bogen zum Konzertthema "Das Heilige Land" und zum Weihnachtsfest.