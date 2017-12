Fluorn-Winzeln Jung und Alt finden schnell zusammen

In seinem Ausblick erläuterte der Bürgermeister, dass die Resterschließung der Auhalde, der Ausbau der Kirchsteige und der Neubau der Brücke Burghaldenstraße noch anstünden.

Musikalische Reise

Heidrun Tjaden erzählte eine kleine Weihnachtsgeschichte mit dem Titel: "Herr Krause und der Geist der Wahrheit" von Anja Puhane.

Das Akkordeon-Orchester, unter der Leitung von Sandra Keller nahm die Senioren mit auf eine musikalische Reise. Gespielt wurden "Fluch der Karibik", "River flows in you" und der aus dem Film "Titanic" wohlbekannten Klassiker "My heart will go on".

Nachdem Martha Kaufmann in schwäbischer Mundart über die schönen Mädle und ihre Fähigkeiten und die Kapuziner, die keine Frauen haben, dichtete, verwöhnten der Musikverein "Harmonie" Winzeln sowie die Musiker von "Agnes venti" ihre Zuhörer. Nachdem es mittags Kaffee und Kuchen gegeben hatte, wurden zum Abend Wienerle mit Brot verzehrt.