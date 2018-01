Fluorn-Winzeln Immer noch fest im Sattel

Fluorn-Winzeln. Der Verein darf wieder auf eine ereignisreiche Saison mit Höhepunkten, wie beispielsweise dem AOK-Radtreff jeden Freitag, Wanderungen im Winterhalbjahr und der Gymnastikgruppe 50+ mit Walter Weber zurückblicken. Auch "Aroha" mit Marion Kuner werde gut frequentiert – doch macht der demografische Wandel auch vor dem Radfahrverein nicht Halt. Dabei gilt Amanns Einladung an Jung und Alt, im Verein Sport zu treiben – ein Wanderwart werde noch gesucht.

Schriftführerin Gerlinde Rempp erwähnte die Jugendsportlerehrung des Sportkreises, die im März 2017 in der neuen Fluorner Halle stattfand. Das Altersgildetreffen in Frittlingen besuchten sieben Vereinsmitglieder. Zum Jahresausflug verschlug es die Radfreunde nach Stuttgart zum Fernsehturm und ins Schweinemuseum.

Der Herbstkreistag des Radsportkreises Schwarzwald wurde in Fluorn ausgerichtet. Am zweiten Advent lud man zur Weihnachtsfeier ein. Die Vereinsringsitzungen wurden von Ruth Amann und Wolfgang Hain besucht. Amann zeigte auch beim Bezirkstag, Verbandstag und diversen Infoveranstaltungen, dass ihr das Amt am Herzen liegt.