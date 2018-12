Fluorn-Winzeln Hof fällt Spitzhacke zum Opfer

Fluorn-Winzeln (emo). Ein lange das Ortsbild Winzeln prägendes Gebäude, der "Untere Neubauernhof" an der Freudenstädter Straße, wird nun abgerissen. Der große Bauernhof, eines der ersten Gebäude in Winzeln, wurde 1825 von Johannes Hezel am Heimbach gebaut. Für die Versorgung der Tiere war den Bauern früher wichtig, nah an einem Fließgewässer zu bauen, wenn auch die Gefahr eines Hochwassers bestand.