Fluorn-Winzeln Gelebte Integration bei den "Special Olympics Baden-Württemberg"

Fluorn-Winzeln/Aichhalden. 100 Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung fanden sich an der Fliegerklause in Fluorn-Winzeln ein, um gemeinsam beim Radsporttag in die Pedale zu treten. Dabei kamen Menschen mit Handicap aus ganz Baden-Württemberg – vom Rhein bis zur Donau.