Fluorn-Winzeln Es gibt Veränderungen

Was 1970 mit der Herstellung von Edelstahlprodukten in einer Garage durch Lothar und Walburga Michelfelder begann, entwickelte sich bis heute in zweiter Generation durch Klaus und Liane Michelfelder zu einem Weltunternehmen und größtem Arbeitgeber in Fluorn-Winzeln, war zu hören. Im Rahmen der Feier gab es auch Ehrungen für langjährige Betriebszugehörigkeit. Außerdem wurden den Mitarbeitern durch die beiden Geschäftsführer Klaus Michelfelder und Rainer Dick anstehende Veränderungen vorgestellt: Ab 2019 werden die sechs produzierenden GmbHs Michelfelder Edelstahltechnik GmbH, Michelfelder Automotive GmbH, Michelfelder Werkzeugbau GmbH, Michelfelder Metall- und Lasertechnik GmbH, MIGA-Eldotec und die Michelfelder GmbH West verschmolzen und künftig unter der Firma Michelfelder GmbH firmieren – mit Ausnahme der Michelfelder "Lazerteknik" im türkischen Bursa.

Karl-Heinz Hezel sprach von einem bewegten Jahr. Was jeder Einzelne geleistet habe, sei großartig. Durch die spezielle Arbeitsmarktsituation, sei es nicht einfach gewesen, neues Personal zu finden. Es ginge aber immer wieder eine Tür auf und es freue ihn, dass er in diesem Jahr neue Gesichter begrüßen und auch viele langjährige Mitarbeiter ehren dürfe, so Hezel.

Auf zehn Jahre Betriebszugehörigkeit können Nadine Bächle, Carmen Müller, Denis Schmider und Alexander Bauer zurückblicken. Seit 20 Jahren sind Alexander Bauer, Alexander Schumacher, Andrea Höfer und Joachim Link bei der Firma Michelfelder beschäftigt.