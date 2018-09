Fluorn-Winzeln Auch wenn kein BH fliegt: Die Show gefällt

Doch Hannes kontert geschickt: Er und der Bürgermeister brächten ja zu zweit 90 Jahre zusammen. Doch ist man sich nicht sicher, ob der Jubilar Helmut Meier oder Helmut Baier heiße. Was aber keine wirkliche Rolle spielt, denn zum Schluss probieren beide gemeinsam den Wein. Ob das Publikum aus Neid so ruhig ist, wenn die beiden ihren Wein trinken, sei einmal dahingestellt.

Des Weiteren wurde das Ableben von Hannes‘ Tante thematisiert. Sie wollte Kartoffeln zubereiten, jetzt kommen halt Spätzle auf den Tisch. Besagte Tante gönnte sich nix im Leben, auch keinen Mann, doch bei "Meister Propper" wurde sie laut Bericht schwach. Durch das Versterben der Tante von Hannes fiel ein beträchtliches Erbe an die Gemeinde – blöd nur, dass vor der Summe des Erbes ein "Soll" steht.

Auch der richtige Bürgermeister von Fluorn-Winzeln, Bernhard Tjaden, wurde kurz erwähnt: Aus eigener Erfahrung, so Sebastian Kaufmann und Patrick Kirschenmann, wisse er, dass sich’s im Amtssessel gut schlafen lasse. Und abermals trat Alkohol ins Spiel: Der Bürgermeister hatte noch einen Schnaps in der Schublade. Die Putzfrau indes mache "Mobbing", was bedeutet, dass sie mit dem Mob zusammenkehrt.

Emanzipation dürfe nun auch nicht mehr gesagt werden, es heiße "E-frau-zipation". Hannes freute sich diesbezüglich auf seinen neuen Job als Frauenbeauftragte – und das, obwohl er keine Frau ist. Ob nun seine Ansichten zu diesem neuen Job passen, ist mehr als fraglich: Denn Frauen sollen sein wie der Mond – abends kommen und morgens verschwinden. Die Frauenversammlung wird außerdem im Gasthaus Ochsen veranstaltet.

Auch die Sprache kommt im Dialog zwischen den beiden Protagonisten nicht zu kurz: Statt "regnen" heißt es "schiffen" und in der Vergangenheitsform "geschiffen", wo sich wohl jeder Deutschlehrer die Haare raufen würde.

Auch technisch sind die Beiden nicht unbedingt in Höchstform – das Telefon besitze ein W-Lan-Kabel, hieß es da. Was sich die beiden Akteure zum Schluss gewünscht hätten, wären fliegende Unterhosen und BHs von den weiblichen Zuschauern gewesen – doch dem war nicht so. Eine imposante Zugabe gab’s trotzdem.