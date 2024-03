1 Der Überschlag bei der Notlandung ist der Maschine deutlich anzusehen. Foto: Polet

Nach der Notlandung eines Ultraleichtflugzeugs bei Holzhausen erzählt Patrick Hauser von der Flugsportgruppe Sulz, auf was es in solchen Notsituationen zu achten gilt und wie es ist, zum Eisessen schnell einmal nach Venedig zu fliegen.









Was tun, wenn man in einem Ultraleichtflugzeug sitzt und plötzlich fällt der Motor aus? Am Freitag ist genau dies einem Piloten aus Schwenningen passiert.