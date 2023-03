Was ist am 27. März?

1 Streikende Sicherheitskräfte demonstrieren am Montag auf dem Hauptstadtflughafen BER. Foto: dpa/Fabian Sommer

Die Gewerkschaften wollen das öffentliche Leben in den nächsten zwei Wochen massiv beeinträchtigen – mit dem Höhepunkt am 27. März. Das Besondere: Sie führen unterschiedliche Tarifkonflikte zusammen, um die Wirkung zu verstärken.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am 27. März dürfte die Bevölkerung wie vielleicht nie zuvor die Macht der Gewerkschaften zu spüren bekommen. Auch wenn es noch nicht offiziell bestätigt wird, so planen sie offenbar, die Republik an jenem Montag quasi in einen Mobilitäts-Lockdown zu zwingen. Dann soll in einer konzertierten Aktion der gesamte Verkehrsbereich mit Streiks getroffen werden: Flughäfen, die Deutsche Bahn, kleinere Bahngesellschaften sowie der Öffentliche Personennahverkehr. Selbst die Autobahngesellschaft des Bundes wäre betroffen, was zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs führen könnte.

Welche Tarifkonflikte sind betroffen?

Neu ist, dass mehrere Gewerkschaften parallel Tarifkonflikte zuspitzen, die formal gar nichts miteinander zu tun haben. Da geht es vor allem um vier große Bereiche.

Im öffentlichen Dienst steht vom 27. bis 29. März die dritte Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen an. Verdi-Chef Frank Werneke hat schon angedeutet, dass man eine Urabstimmung über einen unbefristeten Streik ins Auge gefasst hat. Von einer eigentlich noch vorgesehenen Schlichtung verspricht er sich demnach wenig.

In dieser Woche legt Verdi einen Schwerpunkt auf Arbeitsniederlegungen im Gesundheitswesen – so am Montag bereits im Klinikum Stuttgart sowie am Dienstag in Krankenhäusern in Ludwigsburg, Winnenden oder Schorndorf. Ebenso am Montag hat der Beamtenbund Beschäftigte der Bundesagentur für Arbeit zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Am Montag hat Verdi auch wieder eine Reihe von Flughäfen in Norddeutschland bestreikt: den Hauptstadtflughafen BER vor allem, zudem die Airports Hamburg, Hannover und Bremen. Hunderte Flüge mussten gestrichen werden – Zehntausende Passagiere wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Ausstände der Sicherheitskräfte hatten Auswirkungen auf den Betrieb anderer Flughäfen bundesweit. Gut denkbar, dass in nächster Zeit noch einmal der Süden der Republik an der Reihe ist.

Die tarifpolitische Lage ist bei den Flughäfen komplex: In Stuttgart ist der öffentliche Dienst kaum tangiert. Ausschlaggebend für Aktionen sind vielmehr die bundesweiten Tarifverhandlungen für die Luftsicherheit und lokale Gespräche für die Bodenverkehrsdienste (Stuttgart Ground Services).

Als dritter großer Verkehrsbereich rückt die Bahn in den Fokus: Denn die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG bündelt erstmals ihre tarifpolitischen Aktivitäten. Sie hat parallel zentrale Forderungen an die Deutsche Bahn und rund 50 weitere Schienenunternehmen gerichtet – bis zum 23. März soll mit allen einmal verhandelt worden sein. Dann werde „Bilanz gezogen“.

Bei der Deutschen Bahn steht an diesem Dienstag und Mittwoch ein neuer Schlagabtausch mit den Arbeitgebern an. Die EVG will ein Lohnplus von zwölf Prozent durchsetzen – die Gegenseite spricht von 18 Prozent beim Entgelt sowie 57 Einzelforderungen, die es noch teurer machten. Für den 27. März erstellt die Bahnführung bereits Notfallpläne.

Warum werden Tarifkonflikte gebündelt?

Generalstreiks, mit denen das Land lahm gelegt wird, sind rechtswidrig, wenn damit ein politisches Ziel verfolgt wird. Sorgsam achten die Gewerkschaften darauf, die Konflikte auseinander zu halten und Streikaufrufe an den konkreten Tarifzielen zu orientieren, um nicht vor Gericht gestoppt zu werden.

Auch neue Debatten über eine Begrenzung des Streikrechts in der öffentlichen Daseinsvorsorge sind möglich. Vielleicht haben es sich die Gewerkschaften im europäischen Ausland abgeschaut: Nun bündeln sie erstmals in diesem Umfang ihre Streikmacht, um die Wirkung der Aktionen zu verstärken. Das ist offenkundig von langer Hand so vorbereitet: „In der letzten Märzwoche wird es richtig knallen“, wusste ein hochrangiger Verdi-Funktionär schon Mitte Januar.

Handelt es sich noch um Warnstreiks oder schon um unbefristete Streiks?

Verdi versucht dem Eindruck entgegenzutreten, dass quasi schon unbefristet gestreikt werde – bisher handele es sich um eine moderate Strategie, heißt es. Als Begründung wird zum Beispiel auf die Kitas oder auf den öffentlichen Personennahverkehr in Stuttgart verwiesen, wo bisher erst ein Ausstand organisiert worden sei. Nun würden zwar in jedem der Bereiche des öffentlichen Dienstes in den nächsten zwei Wochen noch ein oder zwei Streiktage hinzukommen, doch habe dies noch die Dimension von Warnstreiks, wird beteuert. Selbst größere Aktionen würden vorher angekündigt. Demzufolge sieht sich Verdi bei aller Offensive auch im Verteidigungsmodus und will die Öffentlichkeit nicht weiter gegen sich aufbringen.

Welchen Einfluss hat der Post-Abschluss?

Die Verdi-Führung gibt sich in der Bewertung der Einigung mit der Deutschen Post noch zurückhaltend, weil erst die Mitglieder darüber befinden sollen. Doch würde man wohl allzu gerne schon feiern: Der Tarifabschluss vom vorigen Samstag wird als der höchste in einem Flächentarifvertrag seit womöglich fünf Jahrzehnten angesehen.

In den Entgelttabellen ist elf bis 16 Prozent mehr Lohn für 90 Prozent der Beschäftigten vorgesehen – bei den Einstiegsgehältern gebe es sogar 20 Prozent mehr. Hinzu käme die volle Ausschöpfung der Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro netto. Trotz der langen Laufzeit bis Ende 2024 fühlt sich Verdi als eindeutiger Sieger des Konflikts, weil quasi alle Forderungen erfüllt würden.

Der Post-Abschluss setzt aus Verdi-Sicht nun auch eine Benchmark für die noch ausstehenden Tarifverhandlungen. Selbst wenn sich derart exorbitante Lohnzuwächse vor allem bei den Kommunen kaum durchsetzen lassen werden, geht es den Gewerkschaften jetzt mehr denn je darum, mit aller Gewalt das Maximum herauszuholen.