1 Böblingens Landrat Roland Bernhard ist Aufsichtsratschef des Klinikverbunds Südwest. Foto: Flugfeldklinik

Mit der Vergabe der Stahlbeton- und Betonarbeiten hat der Planungs- und Bauausschuss des Böblinger Kreistags die größte Einzelvergabe für das neue Flugfeldklinikum beschlossen.

Kreis Böblingen - Der Planungs- und Bauausschuss (PBA) hat einstimmig die Vergabe der Stahlbeton- und Betonarbeiten (Rohbau) an die Firma Leonhard Weiss GmbH & Co. KG beschlossen. Mit rund 76,3 Millionen ist es die finanziell größte Vergabe im Projekt und damit ein wichtiger Meilenstein. "Wir freuen uns, dass wir mit Leonhard Weiss eines der größten Bauunternehmen Deutschlands in unserem Projekt haben, das über umfangreiche Erfahrung auch im Bau von komplexen Klinikgebäuden verfügt", so Landrat Bernhard in der Sitzung. Die restlichen Erdarbeiten und der Rohbau sollen bereits im August starten.

Das Planerteam arbeitet aktuell intensiv an der Ausführungsplanung, damit Leonhard Weiss die für den Start der Baustelle erforderlichen Schal- und Bewehrungspläne erhält. "Wir werden im Rohbau fast 76.000 Kubikmeter Stahlbeton und 13.000 Tonnen Betonstahl verbauen", machte Projektgeschäftsführer Harald Schäfer die Dimensionen deutlich. Der Rohbau ist jedoch nicht die einzige Vergabe, die das Projektteam aktuell für den Start der Baustelle vorbereitet. Der Auftrag für den Baustrom wurde in Höhe von 1,16 Millionen Euro an die Firma Prinzing Elektrotechnik GmbH vergeben, die Planung und Bau der Aufzugsanlagen wird in den nächsten Tagen beauftragt.