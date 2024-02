Flüchtlinge in Schramberg

1 Initiator Karl Wolf (Fünfter von links) informiert die anderen Anlieger zum Stand ihres Vorhabens. Foto: Fritsche

Eine Fachanwältin hat wenig Hoffnung, dass die Einwände der Anwohner die geplante Flüchtlingsunterkunft verhindern werden. Die Nichterteilung der sanierungsrechtlichen Genehmigung wird wichtiger.









Gespannt warteten die Anlieger von Pfaff und Schlauder, was ihnen Karl Wolf gleich berichten würde. Am Donnerstagabend hatten sich 14 von ihnen im Nebenzimmer des Roma (früher Rebstock) in der Berneckstraße versammelt.