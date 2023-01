Landkreis am Limit – wo können die Flüchtlinge wohnen?

Schwarzwald-Baar-Kreis - Im Januar rechnet man im Schwarzwald-Baar-Kreis mit der Zuweisung von insgesamt 83 geflüchteten Personen – doch bereits in den Monaten Februar bis Mai sollen es 276 weitere sein, die Platz benötigen. Zu viel ist es, was laut Berechnung auf Basis der Registrierungen in der Landeserstaufnahme auf den Landkreis zukommen könnte.