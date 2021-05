1 Auch wenn der Nebenläufer dieses Mal fehlt: Der Firmenlauf Villingen-Schwenningen findet im Jahr 2021 statt – unter neuen, virtuellen Vorzeichen. (Archiv-Foto) Foto: Heinig

Firmenlauf VS: Motivation von Hartwig Thöne gibt es während des Laufs sogar direkt aufs Ohr In etwas anderer, virtueller Form geht der Firmenlauf VS in Zeiten der Pandemie über die Bühne.

Villingen-Schwenningen - Seit dem Beginn der Pandemie hat sich unser Alltag, aber auch unser Berufsleben so schnell und stark verändert wie lange nicht. Innovationen und die voranschreitende Digitalisierung bieten inzwischen verschiedene Lösungsansätze, um möglich zu machen, was vorher schwer vorstellbar schien. Nun finden Teammeetings virtuell von zuhause aus statt und der morgendliche Arbeitsweg ins Büro, beschränkt sich auf die Strecke zwischen Küche und Arbeitszimmer.

Längere Dienstreisen oder im Stau des Berufsverkehrs festzustecken sind selten geworden. Nicht jede Lösung ist für alle die beste und beliebteste, dennoch bieten viele Innovationen auch Chancen. Wenn ein gemeinsames Teammeeting mit den Kollegen möglich ist, wieso dann nicht auch eine gemeinsame Teilnahme am Firmenlauf Villingen-Schwenningen? Teambuilding ohne direkte Kontakte ist in Pandemiezeiten schwierig, aber dennoch möglich.

Strecke selbst aussuchen

Beim virtuellen Firmenlauf Villingen-Schwenningen vernetzen sich alle Kollegen mit der interaktiven App "viRACE" und erhalten mittels Sprachausgabe Updates über das aktuelle Renngeschehen aufs Ohr. Zudem gibt es motivierende Unterstützung von Firmenlauf-Moderator Hartwig Thöne. Denn auch beim virtuellen Firmenlauf muss tatsächlich gelaufen werden, jedoch können sich alle Teilnehmer ihre 5,5 Kilometer lange Lieblingsstrecke selbst aussuchen.

Dabei ist es egal ob sich diese vor der Haustür in Villingen-Schwenningen, in Berlin oder in San Francisco befindet. Somit können standortunabhängig alle Mitarbeiter einer Firma 100 Prozent Corona-konform am Firmenlauf Villingen-Schwenningen teilnehmen.

"Gute Möglichkeit zum Teambuilding"

"In Zeiten von Home Office und Abstand halten, bietet diese Variante für Firmen eine gute Möglichkeit zum Teambuilding. Corona-konform, zeitlich flexibel, standortunabhängig und jeder auf der individuellen Lieblingsstrecke. Ausreden gibt es dadurch eigentlich keine mehr", betont Ralf Niedermeier, Geschäftsführer von Veranstalter n plus sport GmbH.

Unternehmen können ihre Teilnehmer über die Online-Anmeldung für den Firmenlauf Villingen-Schwenningen bis Montag, 28. Juni unter www.firmenlauf-vs.de registrieren. Alle Teilnehmer erhalten ein Starterpaket bestehend aus Startnummer, Medaille und Zielverpflegung von Rothaus.

Die Teilnahmegebühr beträgt pro teilnehmender Person 15 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Pro "Virtual Runner" spendet der Veranstalter fünf Euro an regionale Projekte und den offiziellen Charity-Partner der n plus sport GmbH, Plan International Deutschland.