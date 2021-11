2 Um die Finanzen ist es in Unterkirnach nicht so gut bestellt. Foto: Reinhardt

Unterkirnach - Im kommenden Jahr wird er nach 45 Jahren als Rechnungsamtsleiter in den Ruhestand eintreten, die Unterkirnacher Verwaltung wird ihn vermissen. "Ich soll ja immer positiv denken, aber in diesem Jahr fällt mir das etwas schwer, denn ich muss den ersten Nachtragshaushalt in meinen 45 Jahren hier vortragen, der sich verschlechtert hat", erklärte Lutz Kunz. Durch den Rückgang bei der Gewerbesteuer verschlechtere sich das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt, so Kunz. Der Fehlbetrag werde beim Jahresabschluss aus der im Abschluss 2020 neu zu bildenden Rücklage entnommen, berichtete er weiter. Insgesamt verschlechtere sich der Finanzierungsmittelbestand von minus 528 500 Euro um 245 000 Euro auf minus 773 500 Euro, teilte Kunz mit. Die liquiden Eigenmittel werden sich zum Jahresende 2021 auf rund 2 776 000 Euro belaufen. Zum Schuldenstand zum Jahresende 2021 erklärte Kunz, dass dieser bei 1 164 159 Euro liegen werde, hinzu komme noch die genehmigte Kreditaufnahme mit 500 000 Euro, die wegen der vorhandenen Liquidität bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das übernächste Jahr 2023 hinausgeschoben werden könne.

In diesem Jahr viel realisiert

Horst Belz sah nicht so schwarz und wies darauf hin, dass in diesem Jahr in der Gemeinde viel realisiert wurde, man habe ein neues Baugebiet auf den Weg gebracht, einen zweiten Kindergarten in die Roggenbachschule eingebaut, Straßen saniert – daher könne er mit den "schwierigen Zahlen" leben. Bürgermeister Andreas Braun meinte, Unterkirnach sei ja nicht die einzige Gemeinde, die mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen habe. Es werde auch wieder ein Jahr geben, in dem weniger realisiert werde, als 2020. In der kommenden Klausurtagung am Samstag werden noch einmal alle Projekte auf den Tisch gebracht, diejenigen, die erledigt wurden und diejenigen, die noch nicht umgesetzt wurden, betonte er.