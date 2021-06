1 Zweimal im Elfmeterschießen setzten sich die Villinger durch. Foto: Marc Eich

Der FC 08 Villingen steht erneut im Endspiel um den SBFV-Pokal. Gegen den Ligarivalen Freiburger FC geht es nicht nur um den Verbandspokal, sondern auch um die Teilnahme im DFB-Pokal.

Sowohl im Viertelfinale gegen den 1. FC Rielasingen Arlen, als auch im Halbfinale gegen den SV Oberachern musste gezittert werden. Letztlich zeigte die Mannschaft von Trainer Marcel Yahyaijan vom Punkt keine Nerven und zog so erneut ins Endspiel in Südbaden ein. Oberligist Freiburger FC setzte sich im Halbfinale in einem umkämpften Spiel mit 4:2 beim Offenburger FV durch. Dabei traf Timo Wehrle doppelt. Nun ist es Zeit für weitere 90 oder 120 Minuten spannungsgeladenen Fußball. Wir sind nahe am Geschehen.

Anpfiff ist um 15 Uhr. Hier geht es zu unserem Liveticker: