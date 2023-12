In der ProSieben-Quizsendung „Wer stiehlt mir die Show?“ treten drei Promis und ein Zuschauer an, um dem Moderator – in der vergangenen Folge Schauspieler Matthias Schweighöfer – das Moderationspult abzuluchsen. Wem das gelang?

Die sechste Staffel von „Wer stiehlt mir die Show“ auf ProSieben ist Geschichte. Das Finale am Sonntagabend, die sechste und letzte Folge in diesem Jahr, moderierte mit der Comedienne Hazel Brugger erstmals eine Frau. Sie hatte sich in der Vorwoche gegen Schauspieler Matthias Schweighöfer durchgesetzt. Schweighöfer hatte zuvor – auch das war ein Novum – zweimal gegen den eigentlichen Host, Joko Winterscheidt, gewonnen.

Im Finale setzte sich Schauspieler Florian David Fitz durch. Weil die Staffel zu Ende ist, kommt der 49-Jährige zwar nicht mehr zum Moderieren, er ist aber auf der aktuellen Ausgabe von „Florians witzigem Rätselkarussell“, das ab sofort als Obdachlosenzeitung in Deutschland verkauft wird.

Worum geht es in der Show?

In der Sendung nach der Idee von Joko Winterscheidt geht es darum, dass man dessen anfängliche Rolle als Moderator in der Show gewinnt. Darum kämpfen die Kandidaten in acht Quizkategorien, unterteilt in drei sogenannte Gewinnstufen. Im Finale tritt der Moderator gegen den letzten verbliebenen Kandidaten an. Wer gewinnt, übernimmt die Show in der nächsten Folge. In der aktuellen Staffel sind die prominenten Kandidaten folgende:

Schauspieler und Regisseur Florian David Fitz

Comedian Hazel Brugger

Schauspieler Matthias Schweighöfer

Dazu gesellt sich in jeder Ausgabe ein Gewinnerin oder ein Gewinner einer Wildcard, der oder die ebenfalls versucht, dem Moderator die Show zu stehlen. In der aktuellen Ausgabe war das Stephan, der sich achtlich schlug. Vor ihm musste Schauspieler Matthias Schweighöfer als erster gehen.

Wie lief das Finale der 6. Staffel?

Zunächst sah es für Stephan gut aus, Joko Winterscheidt zockte vor dem Halbfinale aber ordentlich, sodass er den Wildcard-Gewinner doch noch abfing. Fitz’ Vorsprung reichte ihm allerdings zum Finaleinzug. In der Endrunde, wie immer moderiert von Kathrin Bauerfeind, entschied eine Frage zu Peter Handke, der durch seine „Publikumsbeschimpfung“ bekannt geworden ist, die Show.

Wann läuft „Wer stiehlt mir die Show?“ im TV?

Die Folgen der Sendung laufen im Free-TV beim Privatsender ProSieben. Die Sendetermine für die aktuelle sechste Staffel sind folgende.

Folge 1: Sonntag, 05. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 2: Sonntag, 12. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 3: Sonntag, 19. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 4: Sonntag, 03. Dezember 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 5: Sonntag, 10. Dezember 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 6: Sonntag, 17. Dezember 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Jede Folge kann man außerdem auf der Streamingplattform Joyn sehen, sowie bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bei Joyn PLUS+.

Wird es eine siebte Staffel geben?

Gute Nachrichten für Fans der ProSieben-Show: Für das kommenden Jahr werden gerade sechs weitere Folgen produziert. Als Herausforderer sind dann in Staffel 7 mit dabei:

Sängerin Sarah Connor (43)

Sängerin Lena Meyer-Landrut (32)

Moderator Klaas Heufer-Umlauf (40)

Diese werden im preisgekrönten Format zusammen mit einem Wildcard-Gewinner dann wieder versuchen, Winterscheidt die Show zu stehlen.