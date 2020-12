FFP2-Masken Von Schwenningen in die ganze Republik

Die Idee, in die Herstellung von Masken einzusteigen, entstand früh: "Auf einmal gab es keine Stoffe mehr, die Hersteller sagten, die Regierung in China habe sie zur ausschließlichen Herstellung von Material für Schutzmaterial verpflichtet." Zusammen mit der Unternehmerfamilie Müller, Eigentümer von Helios Ventilatoren, beschloss Vosseler, am Förderprogramm der Bundesregierung zur "Errichtung von Produktionsanlagen von persönlicher Schutzausrüstung und dem Patientenschutz dienenden Medizinprodukten sowie deren Vorprodukte" teilzunehmen – mit Erfolg. Seit dem Sommer bereits produziert das Unternehmen nun Schutzmasken auf acht Produktionslinien, die man früh bei einem auf Stoff- und Vliesverarbeitung spezialisierten Maschinenbauer in der Schweiz geordert hatte.

Auch Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr trägt "atemious pro"

Seit einigen Monaten läuft die Produktion auf Hochtouren. Für zwei Millionen Masken hat sich die Bundesregierung das Vorkaufsrecht im Gegenzug zur Förderung gesichert; diese Menge wird auch voll geordert. Polizei, Bundeswehr, Rettungsdienste, Feuerwehr und natürlich medizinisches Personal in der gesamten Republik erhalten also Masken aus Schwenningen, zu erkennen auch am Markennamen "atemious pro". Kliniken, Apotheken und Arztpraxen aller Fachrichtungen zählen zu den Direktkunden, ein Teil der Produktion wird über Online-Shops auch an Privatkunden vermarktet.

Gerade vom medizinischen Fachpersonal komme sehr positives Feedback wegen des geringen Atemwiderstands und des hohen Tragekomforts. Zuletzt haben das Deutsche Rote Kreuz und die Unikliniken in Freiburg, Augsburg und Essen Großmengen bestellt. Und natürlich wird auch das Klinikum Villingen-Schwenningen im Zentralbereich mit den Qualitätsmasken aus der Stadt versorgt: "Die Empfehlungen der Mediziner untereinander zeigen uns, dass wir mit Qualität auf dem richtigen Weg sind", findet Vosseler.

Filterleistung und Atemwiderstand sind Qualitätsmerkmale

Die Qualitätssicherung umfasst die Prüfung des Filtermaterials, des sogenannten Meltblowns. Dabei handelt es sich um einen Vliesstoff, der in einem aufwendigen Heißblasverfahren – daher der Name – produziert wird. Verwendet werden ausschließlich Meltblown-Rollen, die deutlich oberhalb des geforderten Mindestwertes von 94 Prozent Aerosolabscheidung liegen – und die gleichzeitig geringen Atemwiderstand aufweisen. In den Handel kommen ausschließlich Univent-Masken unter der Markenbezeichnung "atemious pro" mit einer Filterleistung von mehr als 97 Prozent. Der Atemwiderstand liegt bei weniger als 60 Prozent des nach CE-Kennzeichnung erlaubten Wertes. "Gerade für medizinisches Personal, das die Masken über eine lange Schicht tragen muss, ist dieser Wert ebenso wichtig wie die Filterleistung", berichtet Vosseler.

Aufwand schlägt sich natürlich auch im Preis der Ware nieder

Jede einzelne Maske lässt sich rückverfolgen, denn ein Zeitstempel dokumentiert Produktionszeit und -linie. So lässt sich exakt zurückverfolgen, welches Meltblown, welche Vliese, Nasenbänder und so weiter verwendet worden sind. Denn für jede Linie wird lückenlos ein digitales Tagebuch über die jeweilig eingesetzten Produktionsmittel geführt, wie Produktionsleiter Jürgen Eichinger ergänzt. Zusätzlich erfolgt für jede Maske eine manuelle Prüfung: Nasenclip, Ohrbänder, Randverschweißung und weitere Merkmale werden von Mitarbeitern gecheckt.

Mittlerweile ist die Halle im Schwenninger Gewerbegebiet zum Mekka der Maskeneinkäufer avanciert, denn nach den zahllosen Meldungen über ungenügende Masken kaufen die Kliniken nicht mehr ungeprüft, sondern informieren sich zunehmend. Dank der hohen Filterwerte bei geringem Atemwiderstand stehe dann die "atemious pro"-Maske häufig ganz oben auf der Liste, berichtet Vosseler. "Die Einkäufer geben sich mittlerweile bei uns die Klinke in die Hand, um sich von der Qualitätssicherung zu überzeugen."

Klar ist: Der Aufwand schlägt sich im Preis nieder, mit Importware kann und will sich Univent nicht messen. Interessant wird es daher Vosselers Auffassung nach, wenn die Pandemie abebbt – und mit ihr der starke Nachfrageüberhang bei Masken: "Wir setzen auf Qualität und darauf, dass es den Nutzern hierzulande einen kleinen Aufpreis Wert sein wird, auf Produkte ›made in Germany‹ zurückgreifen zu können", so der Geschäftsführer.