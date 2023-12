Feuerwerksverkauf in Rottweil: „Die Menschen drehen völlig durch“

1 Bei Kaufland drängen sich die Kunden um die wenigen verfügbaren Knaller. Foto: Terkowsky

In den Geschäften Rottweils sorgte der Start des Feuerwerksverkaufs für einen regelrechten Kundenansturm. Bereits vor Ladenöffnung bildeten sich Menschenansammlungen. Dennoch mussten viele mit leeren Händen davonziehen. Wir haben uns vor Ort von dem Wahnsinn überzeugt.









Man kann man über Pyrotechnik in den Händen von Hobbyisten denken, was man mag: Grundsätzlich verboten ist das Böllern und der Abschuss von Raketen am Silvesterabend nicht. Und so strömen auch in diesem Jahr zahlreiche Knaller-Fans in die jeweiligen Verkaufsstellen in Rottweil, um sich mit ausreichend Munition einzudecken. Doch das birgt für viele eine ganz andere Herausforderung.