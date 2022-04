Drehmaschine gerät in Brand - Mitarbeiter löscht selbst

Feuerwehreinsatz in Rottweil

1 Bei einem metallverarbeitenden Unternehmen ist am Montag in Neufra ein Brand ausgebrochen. (Symbolbild) Foto: Schwarzwälder Bote

Eine Zerspanungsmaschine hat am Montagabend in einem Unternehmen in Neufra aus unerklärlichen Gründen Feuer gefangen. Die Feuerwehr hatte vor Ort jedoch dank des tatkräftigen Lösch-Einsatzes eines Mitarbeiters nicht mehr viel zu tun.















Rottweil-Neufra - Die Feuerwehr Rottweil ist am Montagabend wegen einem Brand an einer Maschine zu einem metallverarbeitenden Unternehmen in die Stuttgarter Straße ausgerückt, wie die Polizei mitteilt. Gegen 20.30 Uhr hatte aus noch unbekannten Gründen eine Zerspanungsmaschine Feuer gefangen.

Ein Eingreifen der Wehr war jedoch nicht mehr erforderlich, da ein Mitarbeiter des Unternehmens den Brand sofort löschen konnte. Zum entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehr war mit 9 Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften vor Ort.