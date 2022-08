3 Im praktischen Teil musste unter anderem ein Schaumangriff durchgeführt werden. Foto: Schneider

Schömberg - Nachdem in den vergangenen beiden Jahren der Lehrgangsbetrieb teilweise fast zum Erliegen kam und eine große Anzahl motivierter, angehender Feuerwehrleute ausgebildet werden musste, wurden in den vergangenen Monaten gleich zwei parallel stattfindende Grundausbildungslehrgänge am Ausbildungsstützpunkt Geislingen, Rosenfeld und Schömberg abgehalten.

So stehen den Feuerwehren der Städte Geislingen, Haigerloch, Rosenfeld und Schömberg sowie den Gemeinden im Oberen Schlichemtal nun 33 neue und bestens auf den Einsatzdienst vorbereitete Feuerwehrangehörige zur Verfügung.

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Die Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr startet mit dem ersten Teil der Truppmannausbildung. Dabei erlernen die angehenden Einsatzkräfte nicht nur die theoretischen und praktischen Grundlagen zu Brandbekämpfung und Technischer Hilfeleistung, sondern sind nach Lehrgangsabschluss auch fit in Erster Hilfe und Rettungstechniken. In den Lehrgang integriert wurde ebenfalls die Ausbildung zum Sprechfunker, die sowohl online als auch in Präsenzterminen angeboten wurde.

Ausbildung in zwei Gruppen

Das Ausbilderteam von Feuerwehr und Rotem Kreuz gratulierte den frisch gebackenen Einsatzkräften aus der Gruppe 1: Annika Hornberger, Malte Lehmann, Felix Schittenhelm, David Huber, Alexander Wehrsdorf, Alexander André Rausch, Jean-Pierre Heinzelmann, Niklas Betz, Emelie Stoll, Jens Wagner, Dominik Knöpfle, Jan Kotz, Valentin Weisser, John Darron, Tobias Blum und Tom Henes – alle von der Feuerwehr Rosenfeld. In der Gruppe 2 haben die Ausbildung bestanden: Fabian Bauer und Wilhelm Strecker (Dormettingen), Bianca Rebmann (Haigerloch), Michael Ehniß, Moritz Schmid, Marco Schullian, Sven Bergmann, Pascal Clemens und Madeleine Brobeil (Geislingen), Jannik Kaltenbach (Ratshausen), Fabian Götz und Yusuf-Islam Günay (Schömberg), Marius Weinmann, Lukas Peter und Jonas Clemens (Weilen unter den Rinnen) und Dominik Schwarz (Zimmern unter der Burg).

Urkunden überreicht

Ausbildungsleiter Volker Schnell von der Feuerwehr Schömberg konnte nach erfolgreich absolvierter theoretischer und praktischer Prüfung und einer gemeinsamen Übung den Teilnehmer ihre lang ersehnten Urkunden überreichen. Schnell beglückwünschte, im Namen aller Ausbilder, die Teilnehmer zu dieser bemerkenswerten Leistung.