Was für ein Schreck am Donnerstagabend: Rauch dringt aus dem Parkhausgebäude am Kriegsdamm in Rottweil, die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, rettet Personen. Doch Stadtbrandmeister Frank Müller gibt schnell Entwarnung.









„Es ist nur eine Übung“, sagt Müller, der das Tun seiner Kameraden beobachtet. Das diese Übung an derart prominentem Ort geschieht, lässt viele Passanten herbeieilen – und mancher Parkhausnutzer sieht sein Auto schon in Flammen aufgehen.

„Brand“ beim Stadtjugendring

Angenommen wird an diesem Abend ein Brand in den dortigen Räumen des Stadtjugendrings. 35 Statisten – allesamt von der Feuerwehr der Kernstadt – werden über den Fluchtweg bei der Parkhausrampe gerettet. Sie verhalten sich, wie wenn eine Party beim Stadtjugendring schon etwas länger im Gange gewesen wäre und mancher nicht mehr ganz fit ist. „Sehr realistisch“, schmunzelt Müller.

Räume vernebelt

Die Räume wurden zuvor ordentlich vernebelt – der weiße Rauch zeigt, dass es sich eben nicht um einen echten Brand handelt. Dennoch fragen Passanten angesichts der ausgefahrenen Hebebühne und des vielen Blaulichts immer wieder besorgt nach, was los ist.

Laut Stadtbrandmeister Müller hat die Feuerwehr Rottweil damit an diesem Abend die Freiluftsaison, was die donnerstäglichen Übungen betrifft, wieder eröffnet. Meistens geht das allerdings nicht ganz so öffentlich präsent vonstatten.