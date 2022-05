1 Die Feuerwehr war im Einsatz. Foto: © Sven Grundmann –­ stock.adobe.com

Ein Carport ist in Rottweil in der Nacht zum Dienstag in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit 18 Kräften vor Ort.















Rottweil - Aus bislang noch unbekannter Ursache ist es am frühen Dienstagmorgen in der Vogelsangstraße zum Brand eines Carports und zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und dem Rettungsdienst gekommen. Ein Anwohner aus der Nachbarschaft meldete gegen 0.40 Uhr den Brand des Carports bei der Polizei, woraufhin sofort zwei Polizeistreifen sowie die zusätzlich verständigte Feuerwehr Rottweil unter Leitung von Frank Müller mit vier Fahrzeugen und 18 Mann und vorsorglich auch ein Rettungswagen zum Brandort fuhren. Mittels Feuerlöscher konnten die kurz vor der Feuerwehr eintreffenden Streifen des Polizeireviers Rottweil das Feuer eindämmen. Die alarmierte Feuerwehr übernahm dann die vollständige Löschung.

Schaden am Wohnhaus

Durch den Brand entstand am Carport sowie an dem direkt angrenzenden Wohnhaus und an einem im Carport abgestellten Wagen - Wagen und Wohnhaus wurden durch Hitzeeinwirkung leicht in Mitleidenschaft gezogen - nach erster Einschätzung Sachschaden in Höhe von über 10 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Bei den kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache konnte als Ausbruchstelle des Feuers eine im Carport abgestellte Papiermülltonne identifiziert werden.

Vorsätzliche Brandlegung derzeit nicht ausgeschlossen

Eine vorsätzliche Brandlegung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, teilt die Polizei mit. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen in den frühen Morgenstunden oder auch kurz vor Mitternacht in der Vogelsangstraße gemacht haben oder Hinweise zum Brandausbruch geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rottweil (0741 477-0) in Verbindung zu setzen.