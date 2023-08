An der Autobahnanschlussstelle Achern in Fahrtrichtung Basel hatte wegen eines Defekts am Sonntagabend ein Auto Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte den Wagen ablöschen, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, teilt die Polizei mit. Der Schaden wird auf 35 000 Euro geschätzt – so weit, so unspektakulär.

Auf der Rückkehr vom Einsatzort wurde jedoch gegen 23.50 Uhr ein Einsatzfahrzeug an der L 85 im Bühler Teilort Vimbuch von bislang Unbekannten mit rohen Eiern beworfen.

Dabei wurden sowohl die Windschutzscheibe, als auch ein Feuerwehrmann durch ein offenes Fenster getroffen. Während das Verkleidungsteil eines Blaulichts beschädigt wurde und repariert werden musste, erlitt der Getroffene leichte Schmerzen, aber keine Blessuren.

Die umgehend eingeleitete Fahndung verlief im Sande. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben Ermittlungen wegengefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.