Körperkunst in der Edeka-Arena So krass, schrill und schön ist die Offenburger Tattoo-Messe 2023

Körperkunst auf höchstem Niveau: In Offenburg ist am Wochenende, 20. und 21 Mai., eine Auswahl nationaler und internationaler Tätowierer zu Gast. Im Rahmenprogramm gab es starke Autos, Akrobatik auf dem BMX und Hypnose im Foyer. Unsere Redaktion hat in der neuen Edeka-Arena auf dem Messegelände Eindrücke der "Tattoo & Art Show 2023" gesammelt. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.