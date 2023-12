Feuerwehr im Einsatz: Brandmeldealarm löst im Haus St. Antonius in Rottweil aus

2 Das Gebäude war beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits evakuiert. Foto: Siegmeier

Schrecksekunde am Samstagmorgen in St. Antonius in Rottweil . Zu einem Brandmeldealarm wurde die Feuerwehr Rottweil am Samstag um kurz nach 9 Uhr ins Haus St. Antonius, ein Wohnheim für Hörgeschädigte, in die Johanniterstraße 36, gerufen. Ein Brandmelder hat „ohne ersichtlichen Grund“ ausgelöst, wie Stadtbrandmeister Frank Müller informierte. Das Gebäude war beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits evakuiert. Die Feuerwehr checkte die Lage und setzte den Brandmelder zurück. Die Feuerwehr war mit 20 Mann und fünf Fahrzeugen vor Ort.