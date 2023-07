Das dreitägige Feuerwerksfestival „Flammende Sterne“ ist seit Jahren ein Publikumsmagnet für Ostfildern. Doch die Zukunft des Spektakels steht in den Sternen. An anderen Orten in Deutschland und Baden-Württemberg hingegen wird weiter kräftig gezündet. Eine Übersicht über spektakuläre Feuerwerke 2023.

Feuerwerke und Böllerei zu Silvester spalten die Gesellschaft. Laut einer repräsentativen Umfrage des Instituts Insa Consulere im Auftrag der Verbraucherzentrale Brandenburg sind 53 Prozent der Befragten für ein Verbot von privaten Feuerwerken zu Silvester, 39 Prozent stimmen dagegen.

Wie es um Volkes Meinung hinsichtlich den großen Feuerwerk-Spektakeln im ganzen Land wie „Flammende Sterne“ in Ostfildern steht, ist demgegenüber nicht bekannt. Hunderte Veranstaltungen gibt es jedes Jahr in Deutschland. Vor allem in den Sommermonaten wird gezündet, so dass der Himmel in prächtigsten Farben erleuchtet wird.

Auf unserer Karte zeigen wir Ihnen, wo in den kommenden Wochen die spektakulärsten Feuerwerke in Deutschland stattfinden:

Wie ist der Stand der Debatte in Ostfildern?

„Die Zukunft des Feuerwerksfestivals ‚Flammende Sterne‘ in Ostfildern ist ungewiss. Die nächste Auflage, die vom 25. bis 27. August im Scharnhauser Park stattfindet, könnte die letzte sein“, schreibt die „Esslinger Zeitung“.

Ungeachtet der Umweltdebatte sollte das „Flammende Sterne“ in Ostfildern weiterhin stattfinden, argumentieren Pyrotechnik-Fans und Firmen. Doch im Gemeinderat regt sich Widerstand gegen das „Internationale Feuerwerksfestival“, das in diesem Jahr vom 25. bis 27. August stattfindet.

„Wir finden, dass die Veranstaltung nicht mehr in die Zeit passt“, sagte eine Stadtsprecherin bereits vor drei Jahren. „Wir wollen ein Zeichen setzen.“

Die „Flammende Sterne“-Veranstalter verweisen dagegen auf neue Studie. An den drei Tagen des Festivals auf den Fildern entstehe eine verschwindend geringe Menge an Feinstaub und Kohlendioxid. Die Veranstalter erwarten auch in diesem Jahr wieder rund 50 000 Zuschauer.

Ostfilderns OB stellt Pyro-Festival in Frage

Nachdem Ostfilderns Oberbürgermeister Christof Bolay die Zukunft des Festivals in Frage gestellt hat und andere Formate favorisiert, beantragte Petra Hönschel-Gehrung (Freie Wähler) eine Debatte im Gemeinderat.

Die CDU-Fraktion und der Stadtverband wollen für das jährlich stattfindende Festival kämpfen. „Die ,Flammenden Sterne‘ sind zu einer Tradition Ostfilderns geworden, auf die wir stolz sein können und die wir nicht leichtfertig abschreiben dürfen“, argumentiert der Stadtverbandsvorsitzende David Preisendanz.

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Uwe Stahlmann, wirbt für eine offene Bestandsaufnahme, hält vorschnelle Absagen für falsch: „Wir müssen die Belastung der Anwohner sehen und ihnen Rechnung tragen.“ Allerdings müsse ein Ausgleich gefunden und geschaffen werden. Man dürfe das Festival nicht wegen eines „vermeintlichen Zeitgeists“ aufgeben. Für Klimaschutz gebe es nachhaltigere Strategien.

Große Feuerwerke 2023 in Baden-Württemberg:

• 5. August – Schlaitdorf: 20. Sommernacht 2023, Sportgelände, Im Auchtert 15, Beginn: 22.15 Uhr - www.schlaitdorf.de/

• 6. August - Calw: Kloster in Flammen Klosterruine, Hirsau, Klosterhof 9, alw Beginn: 20.30 Uhr - https://klostersommer.de/

• 12. August – Konstanz: Seenachtsfest, Beginn 22.15 Uhr - www.seenachtfest.de/

• 19. August – Ludwigsburg: Lichterzauber Blühendes Barock, Mömpelgardstraße 28, Beginn 21.30 Uhr - www.blueba.de/

• 25. bis 27. August – Ostfildern: Flammende Sterne, Kreuzbrunnenstraße, Beginn jeweils um 22.45 Uhr - https://flammende-sterne.de/

• 2. September – Heidelberg: Heidelberger Schlossbeleuchtungen 2023, Heidelberger Schloss, Beginn 22.15 Uhr - www.heidelberg-marketing.de/