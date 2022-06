Kriminalität Flüchtiger Autofahrer fährt in Radlergruppe - 71-Jährige tot

Erst soll er seinen Vater getötet haben, anschließend fuhr ein 36-jähriger in Mannheim mit einem Auto in eine Gruppe von Radfahrern. Eine Radlerin starb. Was sind die Hintergründe der Taten?