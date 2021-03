Daten zur Coronapandemie Öffnungen, Ausgangssperren: diese Kreise stehen auf der Kippe

Die Zahl der Corona-Infektionen in Baden-Württemberg steigt wieder – in einzelnen Kreisen so sehr, dass weitere Öffnungen auf der Kippe stehen und Ausgangssperren wieder möglich sind. Hier geht es zu den aktuellen Daten.