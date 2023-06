1 In Bad Teinach (Foto) war es vergangenes Jahr zu einem Waldbrand auf einem Areal gekommen, das vielfach so groß war, wie das vom Waldbrand betroffene Gebiet in Calw oberhalb des Friedhofs. Foto: Bernd Mutschler

Am Sonntagnachmittag muss die Feuerwehr zu einem Brand im Wald oberhalb des Calwer Friedhofs ausrücken. Ein kräftezehrender Einsatz. Am Tag danach steht die Ursache noch nicht fest. Die Polizei ermittelt.









Ein Waldbrand hielt am Sonntagnachmittag die Feuerwehr in Calw in Atem: Oberhalb des Calwer Friedhofs, beim Waldparkplatz in der Hindenburgstraße, war ein Feuer ausgebrochen. Betroffen war nach Angaben des Calwer Abteilungskommandanten Martin Rentschler eine Fläche von rund 50 Quadratmetern. 14 Feuerwehrleute sowie die Polizei waren vor Ort. Letztere ermittelt nun – denn auch Brandstiftung ist nicht auszuschließen.