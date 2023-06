Mehr als 450 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren am Montag zu einem Brand im Europa-Park ausgerückt. Zwei Feuerwehrleute wurden dabei leicht verletzt. Gegen 18 Uhr sei das Feuer unter Kontrolle gebracht worden. Die Löscharbeiten gingen allerdings weiter. Auch in der Nacht bleiben Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.

Der Park soll nach Angaben der Betreiber am Dienstag wieder wie gewohnt öffnen. Manche Bereiche um den Brandort würden aber sehr wahrscheinlich nicht zugänglich sein, sagte eine Sprecherin am Montagabend. Welche das genau seien, sei noch unklar. Nach dem Brandausbruch am Montagnachmittag war der Park geräumt worden. Gegen 19 Uhr hatten alle 25.000 Besucher den Freizeitpark verlassen.

Brandmelder in Technikraum löste aus

Das Feuer war gegen 16.40 Uhr im Technikraum der Attraktion „Zauberwelt der Diamanten“ gemeldet worden. Ein Brandmelder hatte nach Angaben der Polizei ausgelöst. Das Gebäude stellt eine Diamantenwelt unter Tage dar. Sie ist zu Fuß begehbar. Mit dem „Alpenexpress Enzian“ und der „Tiroler Wildwasserbahn“ führen zwei weitere Attraktionen durch das Gebäude.

Zur Schadenshöhe können derzeit aufgrund des andauernden Feuerwehreinsatzes keine Angaben gemacht werden, teilte die Polizei mit.